Kerkinventaris HH. Martelaren van Gorcum in Kaatsheuvel krijgt nieuwe bestemming

De inventaris van kerk HH. Martelaren van Gorcum in Kaatsheuvel heeft een nieuwe bestemming gekregen. Het besluit hierover is op 13 juli genomen.

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De gemeente heeft toestemming gegeven om de inventaris van de kerk HH. Martelaren van Gorcum aan de Erasstraat in Kaatsheuvel te herbestemmen. Dit betekent dat de spullen uit de kerk voortaan een andere functie krijgen. Het besluit hierover is op 13 juli officieel bekendgemaakt.

De kerk aan de Erasstraat stond bekend om haar religieuze en historische waarde. Met de herbestemming wil men de inventaris een nieuwe rol geven. Dit proces kan bijvoorbeeld betekenen dat kerkmeubilair of andere objecten worden gebruikt in een andere context, zoals een nieuw gebouw of een culturele instelling.