Jeugdvakantiewerk Loon op Zand krijgt toestemming

Stichting Jeugdvakantiewerk Loon op Zand heeft toestemming gekregen voor activiteiten van 17 tot en met 21 augustus 2026 op verschillende locaties in Loon op Zand.

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De gemeente Loon op Zand heeft op 8 juli 2026 een vergunning verleend aan Stichting Jeugdvakantiewerk Loon op Zand. Hiermee mogen zij hun jaarlijkse activiteiten organiseren op locaties als Uno Animo, Kasteelweide, JC de Kuip en in de bossen bij de Hertog van Brabantweg en Venloonstraat.

Het evenement vindt plaats van maandag 17 augustus tot en met vrijdag 21 augustus 2026. Tijdens deze dagen worden er diverse activiteiten voor jeugd georganiseerd. De stichting richt zich op het bieden van een actieve en leuke vakantieperiode voor kinderen uit de regio.