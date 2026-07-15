Werktuigenberging krijgt groen licht in Kaatsheuvel

De gemeente heeft toestemming gegeven voor het bouwen van een werktuigenberging aan de van Haestrechtstraat 17 A in Kaatsheuvel. Het besluit is op 13 juli 2026 bekendgemaakt.

Gevonden voor jou

Het gaat om een omgevingsvergunning voor het bouwen van een werktuigenberging op het adres van Haestrechtstraat 17 A, 5171 RB Kaatsheuvel. De vergunning is verleend onder verzoeklocatie nummer 2025102200941.

De bekendmaking van dit besluit is afgelopen maandag verzonden door de gemeente. Het bouwen van een werktuigenberging betekent dat er een ruimte komt waar werktuigen en machines kunnen worden opgeslagen. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn voor agrarische of technische werkzaamheden.