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Kunstmarkt “Zicht op Loon” krijgt groen licht in Loon op Zand
Vandaag om 10:11
Op 6 september 2026 vindt kunstmarkt “Zicht op Loon” plaats op de Kasteelweide in Loon op Zand. De gemeente heeft hiervoor op 7 juli de vergunning verleend.
De kunstmarkt wordt georganiseerd door Stichting Kunst Loon op Zand. Het evenement biedt een platform voor kunstenaars en kunstliefhebbers op de Kasteelweide, een centrale locatie in Loon op Zand.
De vergunning is verleend onder zaaknummer Z260000215 en maakt het mogelijk om het evenement op zondag 6 september te organiseren.
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