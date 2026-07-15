Vergunning aangevraagd voor burendag in Loon op Zand

Buurtvereniging Dennenhof heeft een vergunning aangevraagd voor Burendag 2026. Dit evenement staat gepland op zaterdag 26 september in Columba, Loon op Zand.

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De aanvraag voor de vergunning is op 4 juli binnengekomen bij de gemeente Loon op Zand. Het gaat om een feest dat wordt georganiseerd door de buurtvereniging Dennenhof. De Burendag zal plaatsvinden op de locatie Columba, een bekende plek in het dorp.

Het evenement is bedoeld om bewoners samen te brengen en de onderlinge band in de wijk te versterken. De gemeente beoordeelt momenteel of de vergunning kan worden verleend.