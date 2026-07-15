Halloweenfeest Westwaard op 31 oktober in Kaatsheuvel

De bewoners van de Westwaard in Kaatsheuvel hebben een vergunning gekregen voor het Halloweenfeest op 31 oktober 2026. Het evenement vindt plaats in de woonwijk.

Gevonden voor jou

Op 9 juni 2026 is een melding gedaan door de bewoners van de Westwaard, waarna de vergunning op 6 juli is bevestigd. Het feest staat gepland voor dinsdagavond 31 oktober 2026 in de wijk.

Het Halloweenfeest wordt georganiseerd door en voor bewoners van de Westwaard. Tijdens het evenement wordt de wijk omgetoverd tot een sfeervolle Halloweenlocatie.