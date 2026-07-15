Verbouwing woning Sprangweg in Hoeven aangevraagd

Op Sprangweg 47 in Hoeven is een vergunning aangevraagd voor het verbouwen van een woning. De aanvraag is op 9 juli 2026 ontvangen door de gemeente Halderberge.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor werkzaamheden aan de woning op Sprangweg 47. Het gaat om een verbouwing waarvoor toestemming nodig is van de gemeente.

Burgemeester en wethouders van Halderberge hebben bevestigd dat de aanvraag informatief wordt bekendgemaakt. Dit betekent dat er pas bezwaar kan worden gemaakt zodra de gemeente een besluit heeft genomen over de vergunning.

De aanvraag kan worden ingezien door een verzoek te sturen naar [email protected].