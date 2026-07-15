Batterijen op parkeerterrein De Gorzen in Oudenbosch aangevraagd

In Oudenbosch is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van twee batterijen op het parkeerterrein De Gorzen.

Gevonden voor jou

De gemeente Halderberge heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning aan De Gorzen 10 in Oudenbosch. Het plan is om twee batterijen te plaatsen op het parkeerterrein.

De aanvraag is op 7 juli 2026 ingediend en heeft zaaknummer 1431612. Het betreft een informatieve bekendmaking; bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat een besluit is genomen over de vergunning. De aanvraag is in te zien via een verzoek aan de gemeente Halderberge.