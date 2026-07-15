Maximumsnelheid Kruislandseweg Oud Gastel verlaagd

De Kruislandseweg in Oud Gastel wordt heringericht. De maximumsnelheid gaat omlaag en er komen twee rotondes. Ook worden fiets- en bromfietspaden aangepast.

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De gemeente Halderberge heeft besloten de Kruislandseweg in Oud Gastel grondig aan te pakken. Op het wegvak tussen de rotonde bij de Provincialeweg Noord (N640) en de grens met de gemeente Steenbergen wordt de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom verlaagd van 70 naar 50 kilometer per uur. Buiten de bebouwde kom geldt straks een maximum van 60 kilometer per uur, in plaats van 80.

Daarnaast worden de kruisingen Kerkstraat-Moleneind en Kruidenlaan-Watermolen vervangen door rotondes. Aan de noordzijde van de weg komt een nieuw fiets- en bromfietspad, terwijl het huidige pad aan de zuidzijde wordt omgezet naar een voetpad. Voor landbouwverkeer wordt de hoofdrijbaan beschikbaar gesteld op het westelijke deel van de Kruislandseweg. De parallelweg daar wordt ingericht als verplicht fiets- en bromfietspad.

De herinrichting moet zorgen voor een betere verkeersveiligheid en een duidelijkere indeling van de weg. Het besluit is op 13 juli 2026 genomen en wordt gepubliceerd in het gemeenteblad.