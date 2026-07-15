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Gevelreclame aanpassing aangevraagd in Ravenstein
Vandaag om 10:15
Bij Schaafdries 2 C in Ravenstein is een vergunning aangevraagd voor het aanpassen van gevelreclame. Burgemeester en wethouders hebben de aanvraag op 8 juli 2026 ontvangen.
De aanvraag voor een omgevingsvergunning betreft het aanpassen van de gevelreclame aan het pand aan Schaafdries 2 C. Het is nog niet zeker of de vergunning wordt verleend, omdat de aanvraag nog in behandeling is.
Het pand ligt in Ravenstein. Inwoners die meer willen weten over de stukken kunnen deze inzien bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving. Hiervoor moet een afspraak worden gemaakt. De balie is geopend op werkdagen van negen uur ’s ochtends tot vier uur ’s middags.
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