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Omgevingsvergunning aangevraagd voor bedrijfshal in Oss

Vandaag om 10:15

Bij een bedrijf aan de Tubantenweg in Oss is een vergunning aangevraagd om de hal uit te breiden. Het is nog niet zeker of de aanvraag wordt goedgekeurd.

Gevonden voor jou

Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning op Tubantenweg 10, in Oss. De gemeente heeft deze aanvraag op 9 juli 2026 ontvangen. De uitbreiding betreft een bedrijfshal.

De aanvraag wordt nu beoordeeld door burgemeester en wethouders. Of de vergunning wordt verleend, is op dit moment nog niet bekend.

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