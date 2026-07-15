Ontheffing Zondagswet aangevraagd voor autocrosswedstrijd in Geffen

De burgemeester van Oss heeft een aanvraag ontvangen voor een ontheffing van de Zondagswet. Het gaat om een autocrosswedstrijd van Auto Cross Club Geffen, gepland aan de Hoolbeemdweg.

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De aanvraag is ingediend op 13 juli 2026. Het betreft een ontheffing waarmee een clubwedstrijd van Auto Cross Club Geffen aan de Hoolbeemdweg kan plaatsvinden. De burgemeester moet nog een besluit nemen en het is nog niet zeker of het evenement doorgaat.

De locatie van de wedstrijd is in de buurt van Oss, bij Hoolbeemdweg ong.- Oss00N100. Het kenmerk van de aanvraag is CLZ-00025134.