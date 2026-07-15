Ad is trots op zijn oldtimer trekkers: 'Heb er melkbussen mee opgehaald'

Ad Hagenaars (75) uit Oud Gastel heeft één grote passie: tractoren. Inmiddels heeft hij een verzameling van vijftien oldtimer trekkers, allemaal van het merk Fiat. Met gepaste trots laat hij zijn verzameling zien: hij heeft zijn tractoren netjes naast elkaar op het erf opgesteld.

“Wij hebben vroeger op het bedrijf altijd Fiat-trekkers gehad. Het is eigenlijk een passie geworden”, vertelt Ad bij ZuidWest TV. Stiekem heeft hij tussen de collectie oldtimers een aantal favorieten staan waar hij graag over vertelt. “Hier staat er eentje uit 1970. Die hebben wij zelf gekocht. Ik heb hier zes jaar melkbussen mee opgehaald.” De vader van Ad kocht de trekker toen hij achttien jaar oud was. “Ik heb ‘m mijn hele leven bewaard. Met toertochten rijdt mijn vrouw erop.” Ad heeft lang bij zijn vader op het bedrijf gewerkt. “Ik ben met loonwerk begonnen, dus ik heb verschillende Fiat-trekkers in mijn loopbaan gehad.” Hij wijst vervolgens naar een zescilinder die iets verderop staat. “Daar ben ik echt wel blij mee. Het is een tractor met 100 pk, die een machtig mooi geluid maakt.”

Hij klimt op de trekker, start de motor en laat horen wat het oude beestje in zijn mars heeft. “Ik hou er gewoon van. Ik vind het gewoon een schone tractor.” De verzameling heeft Ad in de loop der jaren stapje voor stapje uitgebreid. “In de zomer zat ik op internet te kijken. Dan kocht ik een trekker die ik in de winter kon opknappen.”

"In plaats van shag ben ik deze kleine tractoren gaan kopen."