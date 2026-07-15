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Horecabestemming onderzocht voor locatie in Herpen
Vandaag om 10:15
Burgemeester en wethouders hebben een vergunningaanvraag ontvangen om een horecabestemming te onderzoeken voor een locatie aan de St. Sebastianusstraat in Herpen.
Op 10 juni hebben burgemeester en wethouders een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een locatie aan de St. Sebastianusstraat 2 in Herpen, waar wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een horecabestemming. Het is nog niet duidelijk of de plannen worden goedgekeurd.
De aanvraag heeft het kenmerk CLZ-00023850. Wie meer wil weten, kan de stukken inzien na het maken van een afspraak bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving. Dit kan op werkdagen tussen negen uur ’s ochtends en vier uur ’s middags.
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