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Termijn voor gevelreclame-aanvraag Raamsdonksveer verlengd

Vandaag om 10:15

De gemeente Geertruidenberg heeft de procedure voor een gevelreclame-aanvraag in Raamsdonksveer met zes weken verlengd.

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Op 9 juli heeft de gemeente Geertruidenberg besloten om de termijn van de aanvraag voor het plaatsen van gevelreclame op Lissenveld 39 in Raamsdonksveer te verlengen. Het gaat om zaaknummer Z2026-00000484.

De procedure is met zes weken verlengd. Dit betekent dat de behandeling van de aanvraag meer tijd krijgt voordat er een definitief besluit wordt genomen.

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