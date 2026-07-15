Vergunning verleend voor bouwactiviteiten in Raamsdonksveer

De gemeente Geertruidenberg heeft een vergunning verleend voor bouwactiviteiten op de Ambachtsherenlaan 9 in Raamsdonksveer. Het gaat om een airco, warmtepomp en een vergunningsvrije aanbouw.

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Op 8 juli 2026 heeft de gemeente Geertruidenberg toestemming gegeven voor een aanvraag met zaaknummer Z2026-00000399. De vergunning is verleend voor de bouw van een airco, warmtepomp en een aanbouw die niet onder vergunningsplicht valt. De werkzaamheden vinden plaats op de Ambachtsherenlaan 9, in Raamsdonksveer.

Het besluit heeft betrekking op een bouwactiviteit binnen het omgevingsplan van de gemeente. De bijbehorende documenten kunnen op aanvraag worden ingezien.