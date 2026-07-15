Vergunning verleend voor Food Shaska in Raamsdonksveer

De gemeente Geertruidenberg heeft een vergunning verleend voor een vaste standplaats van Food Shaska op het Heereplein in Raamsdonksveer. De vergunning geldt op maandag en woensdag tot 1 juni 2028.

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Op 19 mei 2026 heeft de gemeente een besluit genomen over de aanvraag voor een vaste standplaatsvergunning. Food Shaska mag op maandag en woensdag gebruik maken van de locatie Hoofdstraat/Heereplein in Raamsdonksveer. De vergunning is geldig tot en met 1 juni 2028.

De aanvraag was geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00000137. Het besluit en bijbehorende stukken zijn op verzoek in te zien. Voor meer informatie over het besluit kun je contact opnemen met de gemeente Geertruidenberg.