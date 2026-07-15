Werkzaamheden nabij Weegbree in Raamsdonksveer op 19 augustus

Op 9 juli is een aanvraag ontvangen voor het afzetten van een wegdeel nabij Weegbree 1 in Raamsdonksveer. Dit is nodig vanwege werkzaamheden die op 19 augustus gepland staan.

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De aanvraag heeft betrekking op het opslaan van roerende zaken en is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00000615. Het verzoek wordt behandeld volgens de gebruikelijke procedures. Dit betekent dat de gemeente doorgaans binnen acht weken een besluit neemt, met de mogelijkheid tot eenmalige verlenging van zes weken.

De werkzaamheden vinden plaats op locatie nabij Weegbree 1 in Raamsdonksveer. Het betreft een gedeeltelijke wegafzetting. Als er aanvullende informatie nodig is, kan de gemeente de termijn verder opschorten.