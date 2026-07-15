Hoveniersbedrijf met woning gepland aan Oostelbeersedijk in Wintelre

Er is een vergunning aangevraagd voor een hoveniersbedrijf met woning aan de Oostelbeersedijk in Wintelre. De gemeente Eersel heeft de aanvraag ontvangen op 10 juli.

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Het gaat om een aanvraag voor het afwijken van regels in het omgevingsplan. De locatie aan de Oostelbeersedijk 12 in Wintelre wordt mogelijk herontwikkeld naar een hoveniersbedrijf met een woning.

De gemeente Eersel verwacht binnen acht weken een besluit te nemen. Als de vergunning wordt verleend, volgt een nieuw bericht waarin de documenten over de vergunning openbaar worden gemaakt.