Vergunning verleend voor energienetwerk tussen Hapert en Bergeijk

De gemeente Eersel heeft toestemming gegeven voor de aanleg van vier bundels mantelbuizen, bedoeld om het energienetwerk tussen Hapert en Bergeijk te versterken.

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Op 13 juli 2026 heeft de gemeente Eersel een vergunning verleend voor het aanleggen van vier bundels mantelbuizen. Deze buizen zijn nodig voor de verzwaring van het energienetwerk tussen Hapert en Bergeijk. Het project moet ervoor zorgen dat het netwerk beter bestand is tegen de groeiende vraag naar energie in de regio.

De mantelbuizen worden ondergronds aangelegd en maken het mogelijk om kabels veilig te vervoeren en te beschermen. Dit soort infrastructuur is essentieel voor het verbeteren van de energievoorziening. Het kenmerk van de vergunningaanvraag is 07708976, zoals vermeld door de gemeente Eersel.