Nieuwe woning gepland aan de Prinsenstraat in Zundert

In Zundert is een aanvraag gedaan voor een nieuwe woning aan de Prinsenstraat.

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De gemeente Zundert heeft op maandag 13 juli een aanvraag ontvangen voor het bouwen van een woning aan de Prinsenstraat 50. De vergunningaanvraag omvat naast de bouw zelf ook het maken of aanpassen van een uitweg en het afwijken van regels in het omgevingsplan.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 0879ZV202600842. Het is nog niet mogelijk om bezwaar te maken, omdat de gemeente eerst een besluit moet nemen over de vergunning. Wie de aanvraag wil inzien, kan hiervoor een afspraak maken met het team vergunningen van de gemeente Zundert.