Uitbreiding bebouwingsmogelijkheden Slikstraatje in Rijsbergen

Het omgevingsplan voor Slikstraatje 3 in Rijsbergen is gewijzigd vastgesteld. Het plan voorziet in een groter bouwvlak en meer bebouwingsopties. Vanaf donderdag 16 juli 2026 ligt het ter inzage.

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Op 30 juni 2026 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zundert het omgevingsplan voor Slikstraatje 3 in Rijsbergen gewijzigd vastgesteld. Het plan maakt meer bouwmogelijkheden mogelijk op deze locatie. De wijzigingen ten opzichte van het ontwerp zijn verwerkt in een ‘Nota van Zienswijzen’ en toegevoegd aan het definitieve plan.

Vanaf donderdag 16 juli 2026 tot en met woensdag 26 augustus 2026 kun je het plan inzien op het raadhuis in Zundert, na het maken van een afspraak. Het document is ook online beschikbaar via een officiële website voor omgevingsplannen.

Bij het opstellen van het plan is een omgevingsdialoog gehouden, waarbij inwoners en bestuurlijke partners hun mening konden geven. Het verslag van deze participatie is als bijlage toegevoegd.

Het besluit treedt vier weken na de bekendmaking in werking, tenzij er beroep wordt ingesteld bij de Raad van State. Het instellen van beroep zorgt echter niet voor een automatische opschorting van het besluit.