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Rijsbergen zingt ABBA op 17 oktober: vergunningsvrij evenement
Vandaag om 10:15
Op 17 oktober 2026 vindt 'Rijsbergen zingt ABBA' plaats aan de Sint Bavostraat in Rijsbergen. Dit evenement is vergunningsvrij.
De burgemeester van Zundert heeft in maart een melding ontvangen voor het organiseren van 'Rijsbergen zingt ABBA'. Dit muzikale evenement vindt plaats op dinsdag 17 oktober aan de Sint Bavostraat 62 in Rijsbergen. De melding is goedgekeurd, waardoor geen vergunning nodig is.
Het evenement is vrij toegankelijk en maakt deel uit van de vergunningsvrije meldingen binnen de gemeente. Er kunnen geen bezwaren of beroep worden aangetekend tegen deze goedkeuring.
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