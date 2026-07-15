Vergunning voor nieuwbouwwoning in Zundert gewijzigd

De gemeente Zundert heeft een gewijzigde vergunning verleend voor de bouw van een nieuwe woning aan de Achtmaalseweg 118. Het besluit is op 13 juli verzonden.

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Het gaat om een aanpassing van een eerder verleende vergunning. De wijziging betreft de bouwactiviteit in overeenstemming met het omgevingsplan.

De locatie voor de nieuwe woning is aan de Achtmaalseweg 118 in Zundert. Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van Zundert.