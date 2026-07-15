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Nieuw-Vossemeer: aanvraag vergunning voor in- en uitrit
Vandaag om 10:15
In Nieuw-Vossemeer is een vergunning aangevraagd voor een in- en uitrit aan de A.M. de Jongstraat. Dit gaat om het perceel op nummer 30.
De gemeente Steenbergen heeft op 9 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het verzoek betreft het aanleggen van een in- en uitrit op het adres A.M. de Jongstraat 30 in Nieuw-Vossemeer. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 0851Z260700000501.
Een besluit over deze aanvraag wordt later door de gemeente gepubliceerd. Pas na die publicatie is het mogelijk om de stukken te bekijken of bezwaar te maken.
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