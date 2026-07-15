Bedrijf in Zundert meldt milieubelastende activiteiten

Maatschap Marijnissen-Martens in Zundert heeft een melding gedaan over milieubelastende activiteiten. Het gaat onder meer om het opslaan van mest, substraatmateriaal en diesel. Ook worden dierenverblijven aangepast en voertuigen gereinigd.

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Maatschap Marijnissen-Martens aan de Oekelsebaan 35a in Zundert heeft op 28 april een melding gedaan volgens het Besluit activiteiten leefomgeving. De gemeente heeft deze op 13 juli afgehandeld.

De activiteiten die gemeld zijn, omvatten onder andere het opslaan van gebruikt substraatmateriaal, vaste mest en diesel. Daarbij wordt een nieuwe opslaglocatie voor diesel ingericht met een verbeterde bodemvoorziening. Daarnaast worden dierenverblijven aangepast: er komen alleen nog paarden en pony's, geen rundvee meer. Verder start het bedrijf met het reinigen van voertuigen, waarbij afvalwater op het riool wordt geloosd.

De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00012962. Er is geen mogelijkheid tot het indienen van bezwaar of beroep.