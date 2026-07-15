Nieuw voorzieningengebouw gepland in Hooge Mierde

De gemeente Reusel-De Mierden heeft een vergunningaanvraag ontvangen voor het verbouwen en nieuw plaatsen van een voorzieningengebouw aan de Weeldsedijk in Hooge Mierde.

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Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning die op 9 juli 2026 is ingediend. De gemeente verwacht binnen acht weken een besluit te nemen. Als de vergunning wordt verleend, volgt een nieuwe publicatie met meer details over de aanvraag.

Een omgevingsvergunning is nodig voor werkzaamheden zoals bouwen, slopen of het aanleggen van voorzieningen. Met dit bericht informeert de gemeente inwoners over mogelijke veranderingen in hun omgeving.