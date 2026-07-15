Standplaats voor friet en snacks tijdens Reusel Kermis goedgekeurd

De gemeente Reusel-De Mierden heeft een vergunning verleend voor een standplaats aan de Wilhelminalaan tijdens de Reusel Kermis van 12 tot 15 september.

Gevonden voor jou

Van 12 tot en met 15 september 2026 mag er friet en snacks verkocht worden op het busstation aan de Wilhelminalaan in Reusel. De gemeente Reusel-De Mierden heeft hiervoor op 13 juli een vergunning verleend. Deze standplaats is onderdeel van de activiteiten tijdens de jaarlijkse kermis.

Met deze vergunning kunnen bezoekers van de kermis genieten van een snack op een centrale plek in het dorp. Het besluit is geregistreerd onder kenmerk 16676514.