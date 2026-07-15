Extra inrit aangevraagd aan Hulselsedijk in Reusel

Er is een vergunning aangevraagd voor een extra inrit aan de Hulselsedijk in Reusel. De gemeente beslist binnen acht weken over de aanvraag.

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Op 8 juli 2026 heeft de gemeente Reusel-De Mierden een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het realiseren van een extra inrit bij een adres aan de Hulselsedijk, met kenmerk 16676539.

De gemeente heeft acht weken de tijd om een besluit te nemen. Als de vergunning wordt verleend, volgt een nieuw bericht en komen de documenten met informatie over de vergunning beschikbaar. Op dit moment ligt de aanvraag nog niet ter inzage.