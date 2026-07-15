Melding opslaan kuilvoer en gevaarlijke stoffen in Lage Mierde

Bewust Rundvee B.V. heeft een melding gedaan voor opslag van kuilvoer en gevaarlijke stoffen aan de Neterselsedijk 12 in Lage Mierde.

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De gemeente Reusel heeft een melding ontvangen van Bewust Rundvee B.V. volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het bedrijf wil aan de Neterselsedijk 12 in Lage Mierde kuilvoer en gevaarlijke stoffen opslaan. De melding is ingediend op 27 maart 2026.

Een melding zoals deze is een kennisgeving en biedt geen mogelijkheid om bezwaar te maken. Het verzoek is gekoppeld aan zaaknummers Z-2026-006105 en 2026032700916.