Verkeersmaatregelen Brabantsedag Heeze: parkeerverboden en afsluitingen

Op zondag 30 augustus 2026 zijn in Heeze tijdelijke verkeersmaatregelen van kracht vanwege de Brabantsedag. Er worden parkeerverboden ingesteld en meerdere wegen afgesloten. Dit gebeurt tussen zeven uur ’s ochtends en negen uur ’s avonds.

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Tijdens de Brabantsedag in Heeze zullen verschillende verkeersmaatregelen gelden om de veiligheid te waarborgen en de optocht soepel te laten verlopen. Er komen parkeerverboden op diverse straten, waaronder de Randweg, Muggenberg en Prins Bernhardlaan. Ook worden stilstandverboden ingesteld op wegen zoals de Kapelstraat en de Nieuwendijk.

Daarnaast worden wegen afgesloten voor al het verkeer, behalve voetgangers en voertuigen met een toegangsbewijs van de organisatie. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Spoorlaan en Schoolstraat. Op enkele locaties wordt eenrichtingsverkeer ingesteld, zoals op De Zegge en Het Heike. Omleidingsroutes worden ter plekke aangegeven.

Verder worden speciale parkeerplaatsen ingericht voor touringcars, artiesten en gehandicapten. Het parkeerterrein van de Welkoop en het grasveld bij de gymzaal op de Spoorlaan worden hiervoor gebruikt. De maatregelen duren tot zondagavond negen uur.