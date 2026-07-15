Tijdelijke parkeerverboden voor Brabantsedag in Heeze

Heeze neemt tijdelijke parkeermaatregelen rondom de Brabantsedag 2026. Van juni tot september gelden parkeerverboden op diverse locaties in het dorp.

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De gemeente Heeze-Leende heeft besloten tot tijdelijke parkeerverboden rondom de Brabantsedag. Deze maatregelen moeten zorgen voor een betere verkeersveiligheid tijdens het evenement en zijn afgestemd met de politie en de organisatie.

De parkeerverboden gaan onder andere gelden op het Wilhelminaplein, bij het gemeentehuis, de voormalige brandweerkazerne en in Ginderover. De eerste maatregel start op 1 juni 2026 aan de Hodibalduslaan en loopt tot 27 september. Andere verboden zijn specifiek gericht op de dagen van de kinderparade en het evenement zelf, zoals van zaterdag 22 augustus tot maandag 31 augustus.

De betreffende locaties worden voorzien van verkeersborden die het parkeerverbod aangeven. Het besluit ligt zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Heeze-Leende.