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Ingetrokken vergunningaanvraag dakkapel in Schijndel

Vandaag om 10:22

De aanvraag voor een dakkapel aan Pegasus 8 in Schijndel is door de aanvrager ingetrokken.

Gevonden voor jou

De vergunningaanvraag voor het plaatsen van een dakkapel op het adres Pegasus 8 in Schijndel is niet doorgezet. De aanvraag, ingediend op 17 maart 2026 en geregistreerd onder kenmerk OW-2026-1241, is door de aanvrager zelf ingetrokken.

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