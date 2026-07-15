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Barbecue De Leste Cent op 15 augustus in Veghel goedgekeurd
Vandaag om 10:22
De gemeente Meierijstad heeft een melding voor een barbecue-evenement bij MFA de Hintel in Veghel op 15 augustus 2026 goedgekeurd.
De burgemeester van Meierijstad heeft op 13 juli 2026 besloten om de aangevraagde melding voor het evenement "Barbecue De Leste Cent" te accepteren. Het evenement vindt plaats op 15 augustus 2026 bij MFA de Hintel in Veghel.
De goedkeuring is geregistreerd onder zaaknummer MEV-2026-3374. Dit nummer wordt gebruikt voor verdere correspondentie met de gemeente. Het besluit is op dezelfde dag, 13 juli, verzonden.
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