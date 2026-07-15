Melding gebruik grond bij De Kraan in Berkel-Enschot afgehandeld

De gemeente Tilburg heeft een melding afgehandeld voor het gebruik van grond bij De Kraan in Berkel-Enschot. Het gaat om het toepassen van grond of baggerspecie, een procedure volgens het Besluit activiteiten leefomgeving.

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De melding voor het toepassen van grond of baggerspecie op de locatie De Kraan in Berkel-Enschot is op 13 juli 2026 afgehandeld. Dit betreft het gebruik van grond of baggerslib om bijvoorbeeld terrein op te hogen of aan te leggen.

De zaak heeft het nummer Z2026-00018576 en is geregistreerd onder het DSO-kenmerk 2026070801334. Er bestaat geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep tegen deze melding.