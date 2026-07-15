Beslistermijn verlengd voor omgevingsvergunning Diepenstraat in Tilburg

De gemeente Tilburg heeft de behandeltijd voor de aanvraag van drie appartementen aan de Diepenstraat verlengd. De nieuwe deadline is nu 24 augustus.

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De gemeente Tilburg heeft de beslistermijn voor een omgevingsvergunning aan de Diepenstraat 112a verlengd. Het gaat om een aanvraag voor de bouw van drie appartementen, die op 18 mei 2026 werd ingediend. De aanvraag staat geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00006245.

Door de verlenging ligt de nieuwe deadline voor een besluit op 24 augustus 2026. De behandeling kan echter nog worden opgeschort, waardoor de einddatum verder kan verschuiven. Zodra er een definitief besluit is genomen, maakt de gemeente dit bekend via een nieuw bericht.