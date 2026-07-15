Tijdelijke woonunit aangevraagd in Mierlo

Voor een kavel aan de Broekstraat in Mierlo is een aanvraag gedaan voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit. De aanvraag is op 9 juli ontvangen.

Gevonden voor jou

Het gaat om kavel 1 aan de Broekstraat 58 in Mierlo. De aanvraag betreft een tijdelijke woonunit, en is geregistreerd onder zaaknummer 17713785552.

In deze fase is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken. Bezwaar kan pas worden ingediend zodra er een besluit is genomen over de vergunning.