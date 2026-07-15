Navigatie overslaan
Ontdek

Uitbreiding woonhuis aangevraagd op Valandil 1 in Geldrop

Vandaag om 10:24

Er is een aanvraag gedaan om een woonhuis aan Valandil 1 in Geldrop uit te breiden. De gemeente heeft deze op 9 juli ontvangen.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een uitbreiding van het woonhuis aan Valandil 1 in Geldrop, met zaaknummer 17713785176. Het is een kennisgeving en er kan op dit moment nog geen bezwaar worden gemaakt.

Bezwaar maken is pas mogelijk nadat de gemeente een besluit heeft genomen. Voor meer informatie over aanvragen en besluiten kun je contact opnemen met de gemeente Geldrop-Mierlo via telefoonnummer 040 289 38 93.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Geldrop-Mierlo

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.