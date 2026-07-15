Uitbreiding woonhuis aangevraagd op Valandil 1 in Geldrop

Er is een aanvraag gedaan om een woonhuis aan Valandil 1 in Geldrop uit te breiden. De gemeente heeft deze op 9 juli ontvangen.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een uitbreiding van het woonhuis aan Valandil 1 in Geldrop, met zaaknummer 17713785176. Het is een kennisgeving en er kan op dit moment nog geen bezwaar worden gemaakt.

Bezwaar maken is pas mogelijk nadat de gemeente een besluit heeft genomen. Voor meer informatie over aanvragen en besluiten kun je contact opnemen met de gemeente Geldrop-Mierlo via telefoonnummer 040 289 38 93.