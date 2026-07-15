Bouw van nieuwe woning aangevraagd in Mierlo

Op Broekstraat 58 kavel 2 in Mierlo is een vergunning aangevraagd voor het bouwen van een woning. De aanvraag is op 12 juli 2026 ontvangen.

Gevonden voor jou

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft op 12 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor het bouwen van een woning op Broekstraat 58 kavel 2 in Mierlo. De aanvraag wordt momenteel behandeld onder zaaknummer 17713785920.

Het is nog niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze aanvraag. Dit kan pas wanneer de gemeente een besluit heeft genomen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer (040) 289 38 93.