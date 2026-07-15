Aanvraag dakkapel Sleedoorn in Geldrop ingetrokken

De aanvraag voor een dakkapel aan de Sleedoorn 46 in Geldrop is ingetrokken. Het verzoek, ingediend op 10 juni, ging over het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning.

Gevonden voor jou

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft laten weten dat de aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingetrokken. Het betrof een aanvraag voor een bouwproject op Sleedoorn 46, waar een dakkapel aan de voorkant van de woning gepland was.

Bezwaar maken is in deze fase niet mogelijk. Dat kan pas als er een formeel besluit is genomen. Voor meer informatie over aanvragen en procedures kun je contact opnemen met de gemeente Geldrop-Mierlo.