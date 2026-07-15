Verlenging termijn vergunning voor sloop in Valkenswaard

De gemeente Valkenswaard heeft de termijn voor een vergunningaanvraag verlengd. Het gaat om het slopen van bouwdelen onder de grond aan de John F. Kennedylaan.

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De verlenging van de termijn heeft betrekking op een omgevingsvergunning met dossiernummer 487854. Het besluit is op 13 juli 2026 genomen en verlengt de termijn met maximaal zes weken.

Het gaat om het slopen van bouwdelen onder maaiveldniveau bij twee panden aan de John F. Kennedylaan 13 en 15 in Valkenswaard. Dit valt onder het sloop bestemmingsplan. De verlenging is alleen ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken.