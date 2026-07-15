Vergunning voor opslag gevaarlijke stoffen bij Wuppermann Staal

Wuppermann Staal Nederland in Moerdijk heeft een vergunning gekregen voor het opslaan van gevaarlijke stoffen in hal B. Het gaat om 350 liter in de gevarenklasse ADR 3 en 150 liter in ADR 9.

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De gemeente Moerdijk heeft op 10 juli 2026 besloten de vergunning te verlenen. Het bedrijf mag twee speciale opslagvoorzieningen (PGS15) in hal B gebruiken voor het opslaan van deze stoffen. De aanvraag voor de vergunning werd op 28 februari 2023 ingediend.

De opslag betreft stoffen die vallen onder de Europese ADR-regels. Deze regels zorgen voor veilige opslag en transport van gevaarlijke stoffen. De vergunning heeft zaaknummer 2023-012119.