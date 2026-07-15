Opslag en overslag van bouwstoffen bij Moerdijkse betoncentrale

Betoncentrale De Hilver B.V. in Moerdijk heeft toestemming gekregen om een locatie in de haven te gebruiken voor opslag en overslag van bouwmaterialen zoals zand en grind. De aanvraag is op 22 april ingediend en op 8 juli afgehandeld.

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Bij de haven aan de Apolloweg gaat Betoncentrale De Hilver B.V. bouwstoffen opslaan en overslaan. Het gaat om materialen zoals zand en grind, die via schepen worden aangevoerd en afgevoerd. De activiteiten zijn gemeld onder het Besluit activiteiten leefomgeving, dat regels stelt voor milieubelastende bedrijven.

De melding was gekoppeld aan zaaknummer Z2026-00012678 en is niet ter inzage gelegd. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze melding. De afhandeling vond plaats op 8 juli 2026.