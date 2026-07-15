Nieuwe aanvraag om garagedeur te plaatsen in Fijnaart

In Fijnaart is een aanvraag gedaan om een garagedeur te plaatsen in een bestaande schuur. Het gaat om een pand aan de Pieter de Hooghstraat 41. De gemeente Moerdijk heeft de aanvraag op 9 juli ontvangen.

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De aanvraag betreft het toevoegen van een garagedeur in een bestaande schuur of garage aan de Pieter de Hooghstraat 41 in Fijnaart. Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maakten dit bekend op hun website.

Dit is op dit moment puur een melding en nog geen definitieve goedkeuring. Pas na een besluit op de aanvraag kan er eventueel bezwaar worden gemaakt. De aanvraag is onderdeel van de verplichte procedure voor bouwvergunningen.