ProRail wil sporenlay-out wijzigen bij station Roosendaal

ProRail heeft een vergunning aangevraagd voor aanpassingen aan het spoorwegemplacement bij station Roosendaal. Het gaat om een wijziging van de sporenlay-out.

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De aanvraag is ingediend op 29 mei 2026 en valt onder de regels van de Omgevingswet. ProRail wil de sporenlay-out van het spoorwegemplacement aan het Stationsplein 1 in Roosendaal aanpassen. Dit project wordt aangemerkt als een milieubelastende activiteit.

De gemeente Roosendaal behandelt de aanvraag onder zaaknummer Z2026-00015336. Zodra er een besluit is genomen, volgt meer informatie over eventuele vervolgstappen.