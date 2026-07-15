Beslistermijn verlengd voor woningaanpassing in Roosendaal

De gemeente Roosendaal heeft de beslistermijn verlengd voor de aanvraag om een woning aan de Lisztlaan te vergroten en te wijzigen.

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Het gaat om een omgevingsvergunning voor het vergroten en aanpassen van een woning aan de Lisztlaan 15 in Roosendaal. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2026OPA048866.

De verlenging van de beslistermijn betekent dat de gemeente meer tijd neemt om een besluit te nemen over de plannen. Deze extra tijd kan nodig zijn voor het zorgvuldig beoordelen van de aanvraag en de mogelijke gevolgen voor de omgeving.