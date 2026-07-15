Vergunningsaanvraag voor statiegeldautomaat in Zevenbergen

Op De Langeweg 12a in Zevenbergen is een aanvraag gedaan voor een vergunning om een bulk-statiegeldautomaat te plaatsen.

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Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk hebben op 10 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een bulk-statiegeldautomaat aan De Langeweg 12a in Zevenbergen.

De aanvraag is nog in behandeling en er kan pas bezwaar worden gemaakt als er een besluit is genomen. Het project betreft een automaat waarmee grote hoeveelheden statiegeldflessen en -blikjes kunnen worden ingeleverd. Voor meer informatie kan telefonisch contact worden opgenomen met het gemeenteteam Veiligheid, vergunningen, toezicht en handhaving.