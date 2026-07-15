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Beslistermijn verlengd voor antenne opstelpunt in Roosendaal
Vandaag om 10:24
De gemeente Roosendaal heeft de beslistermijn verlengd voor een vergunningaanvraag om een antenne opstelpunt te wijzigen op De Stok 3.
Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning volgens de Omgevingswet. De locatie van het geplande antenne opstelpunt is De Stok 3 in Roosendaal, met registratienummer 2026OPA048821.
De aanvraag betreft een wijziging in de uitvoering van het oprichten van het antenne opstelpunt. Door het verlengen van de beslistermijn neemt de gemeente meer tijd om de aanvraag te beoordelen.
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