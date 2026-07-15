Wijziging benoemingsbesluit in Roosendaal: nieuwe lid voor commissie

De gemeente Roosendaal heeft het benoemingsbesluit van de commissie naamgeving gewijzigd. Geschiedkundige K. Hoendervangers is toegevoegd als nieuw lid. Het besluit treedt drie dagen na bekendmaking in het Gemeenteblad in werking.

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Burgemeester en wethouders van Roosendaal hebben besloten om de samenstelling van de commissie naamgeving aan te passen. Het Benoemingsbesluit is gewijzigd en de heer K. Hoendervangers, een geschiedkundige met affiniteit voor dorpen en heemkunde, is toegevoegd aan de commissie.

Het aangepaste besluit is op 7 juli 2026 ondertekend en wordt van kracht drie dagen na publicatie in het Gemeenteblad. Deze commissie houdt zich bezig met de naamgeving en nummering van adressen binnen de gemeente.