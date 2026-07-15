Terrasoverkapping aangevraagd in Veldhoven

In Veldhoven is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een terrasoverkapping.

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Op maandag 13 juli heeft de gemeente Veldhoven een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen. Het gaat om een terrasoverkapping op het adres Stepke 7, 5507 NW in Veldhoven. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer VHZ2026-01237.

De vergunningaanvraag is niet openbaar, maar kan op verzoek worden ingezien. Bezwaar maken tegen de aanvraag is op dit moment niet mogelijk. Dit kan pas wanneer de gemeente een besluit heeft genomen over de aanvraag.